Studio 100 maakt nu ook musical over Boudewijn 18 februari 2019

Het einde van spektakelmusical '40-45' is nog niet in zicht, maar Studio 100 is al bezig met de volgende productie: eentje over koning Boudewijn, die in 1993 overleed. Wie de betreurde vorst gaat spelen, welke actrice de pruik van Fabiola mag opzetten en of de weigering om de abortuswet te ondertekenen de musical zal halen: we zullen nog even geduld moeten oefenen. "De premièredatum is zelfs nog niet vastgelegd", zegt regisseur Frank Van Laecke. "Ik ben volop aan het nadenken om het verhaal concreet vorm te geven."

