Studio 100 lanceert de Bumba-aerosol Na de K3-jurk en de Plopworst 20 april 2018

Studio 100 gaat na de boekentassen, kleedjes, worsten en koeken nu ook farmaproducten verkopen met zijn bekende figuurtjes. Zo ligt vanaf mei ook een Maya de Bij-muggen- en tekenspray in de apotheek. Ook andere producten die je zonder voorschrift kan krijgen, zullen verkocht worden. "We hebben aromatherapie en multivitamines van Kabouter Plop", zegt Koen Meersseman van Eureka Pharma, het bedrijf achter de producten. "Er komt ook een aerosoltoestel van 'Bumba', en ook gehoorbescherming van 'Nachtwacht', 'Bumba' en K3. Op termijn zullen er 24 producten verkrijgbaar zijn." Of er iéts is waar Studio 100 geen sticker op plakt? "Kinderen vinden het niet altijd even aangenaam als je een medicijn wil toedienen, of een product moet aanbrengen", zegt Jan Pieter Boodts van Studio 100. "Als zo'n Studio 100-figuurtje dat proces kan vergemakkelijken, vinden wij dat een goede zaak." (JME)

