Studiejaren afkopen

Hoeveel betaal ik om een studiejaar af te kopen?

Sinds begin deze maand betaalt iedereen, ongeacht het statuut (werknemer, zelfstandige of ambtenaar), evenveel om een studiejaar af te kopen: 1.530 euro per studiejaar. Dat tarief geldt nog één jaar. Werknemers en zelfstandigen die meer dan 10 jaar geleden zijn afgestudeerd, kunnen alleen de studiejaren van na hun 20ste verjaardag afkopen tegen dat voordeeltarief. Voor de jaren tot hun 20ste verjaardag telt een hoger bedrag, dat meer wordt hoe ouder u bent. Wie minder dan 10 jaar geleden is afgestudeerd, kan ook de studiejaren voor die 20ste verjaardag voor het bedrag van 1.530 euro per studiejaar afkopen.

