Studiejaren afkopen voor hoger pensioen: geen succes MAATREGEL MOEST 80 MILJOEN OPLEVEREN RW

11 september 2019

05u00 0 De Krant Zo'n 21.000 Belgen hebben een aanvraag ingediend om hun studiejaren af te kopen voor een hoger pensioen. Dat zijn er veel minder dan de staat had gehoopt. De opbrengst van de maatregel blijft dan ook ver onder de verwachtingen.

Wie zijn latere pensioen wil opkrikken, kan nog tot 1 december 2020 zijn jaren aan de hogeschool of de universiteit laten meetellen voor de berekening van zijn pensioen. Je 'koopt' een studiejaar voor 1.530 euro, wat jaarlijks minstens 273 euro bruto extra pensioen oplevert. Een goede investering bij de stijgende levensverwachting. Tussen de invoering van de regeling eind 2017 en 1 juli van dit jaar hebben echter nog maar 21.387 Belgen een aanvraag ingediend, zo blijkt uit cijfers die 'De Morgen' opvroeg. Van hen hebben 5.751 mensen hun geld al gestort.

Met een totaal van 18 miljoen blijven de inkomsten voor de staat ver onder de verwachtingen. Een studie van het Planbureau raamde de opbrengst op ruim 80 miljoen euro voor 2018 alleen al. Wie zich aanmeldt, heeft weliswaar zes maanden de tijd om de betaling in orde te brengen. En de maatregel werd met zes maanden vertraging ingevoerd. Pensioenminister Bacquelaine verwacht nog een piek in de aanvragen wanneer de regeling eind volgend jaar afloopt.

Ruim 70 procent van de aanvragers is ouder dan 55, slechts 3 procent is jonger dan 40. Voor jongeren is het nog afwachten hoe ons pensioensysteem er tegen hun oude dag zal uitzien. Uit de openbare sector (11.703) kwamen iets meer aanvragen dan uit de privésector (9.684). Ambtenaren genieten nog tot 1 december van een korting: zij betalen zo'n 1.300 euro per studiejaar. Tot voor 2017 werden hun studiejaren gratis meegenomen. Deze overgangsregeling moest de verschillende pensioenstelsels beter op elkaar afstemmen. Werknemers konden vroeger enkel de eerste tien jaar afkopen. Zelfstandigen konden dat tot net voor hun pensioen, tegen hoge tarieven.

Na 1 december 2020 komt er een nieuw systeem voor alle stelsels. Het afkopen van studiejaren zal dan nog steeds mogelijk zijn, maar de kostprijs zal zo hoog liggen dat het systeem de facto zal uitdoven. (RW)