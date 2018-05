Studie naar veelkleurige Vlamingen: 39% Turkse Vlamingen vindt dat geloof voorgaat op Belgische wetten, 90 % Marokkaanse kinderen spreekt onderling Nederlands Isolde Van Den Eynde en Brecht Herman

08 mei 2018

05u00

Bron: eigen berichtgeving 4 De Krant Poolse Vlamingen hebben liever geen buren met Marokkaanse roots, autochtone Belgen zoeken het minst actief naar een job en burgers van Roemeense afkomst leven meestal in een huurwoonst. Maar uiteindelijk zijn we allemaal gelukkig met ons leven. Het zijn slechts enkele van de opmerkelijke resultaten uit het eerste grootschalige onderzoek dat een beeld schetst van de veelkleurige Vlaming.

Voor de 'Samenleving in diversiteit'-studie werden 4.491 Vlamingen (85%) en Brusselaars (15%) tussen 15 en 85 jaar bevraagd, zowel online als face-to-face. Hun origine is niet willekeurig gekozen. "Het gaat om de herkomstlanden met de meeste personen in Vlaanderen. Daarnaast werd gekeken naar de groepen waar de kloof met de autochtone Belgen het grootst is op een aantal kenmerken, zoals deelname aan de arbeidsmarkt en het onderwijs", zegt minister Homans.

Opmerkelijke bevindingen

Uit de uitgebreide bevraging blijkt onder meer dat 39 procent van de Turkse Vlamingen vindt dat geloof altijd voorgaat op Belgische wetten, dat 90 procent van de Marokkaanse kinderen onderling Nederlands spreekt, dat 38 procent van de Polen geen moslim als buurman wil, dat 75 procent van Roemenen meer autochtone Belgen wil kennen en dat 41 procent van de Congolezen meemaakte dat zijn huisbaas niet aan hem wilde verhuren.

Er is ook positief nieuws: mensen van buitenlandse komaf staan open voor méér contact met autochtone Vlamingen, voelen zich thuis in België en gewaardeerd door hun collega's.

Vreemde origine

Bij de mensen met een vreemde origine gaat het zowel om personen die een andere nationaliteit hebben (maar hier legaal verblijven) als om personen met de dubbele nationaliteit én om mensen van wie de vader of moeder een vreemde nationaliteit heeft.

