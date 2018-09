Studie: een goeie leraar maakt ons oprecht gelukkig YDS

01 september 2018

00u00 3 De Krant Wie in z'n jeugd geïnspireerd werd door goede leerkrachten, heeft 68% meer kans om vandaag gelukkig te zijn. Dat blijkt uit een studie van de UGent en levensverzekeraar NN over de impact van onderwijs en opvoeding op ons bruto nationaal geluk.

Ongeveer 43% van de 3.370 Belgen die meewerkten aan het onderzoek, gaf aan dat leerkrachten hen tijdens hun jeugd geïnspireerd hebben. "Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat leraars, het onderwijssysteem en de maatschappij een impact hebben op ons geluk", zegt 'geluksprofessor' Lieven Annemans (UGent). "Ik denk dat we leerkrachten zo goed mogelijk moeten ondersteunen zodat ze op hun beurt kinderen optimaal kunnen inspireren."

Daarnaast heeft pesten een significante impact op ons later geluk. 34,2% werd in de jeugdjaren gepest. Mensen die vroeger gepest werden, lopen vandaag 77% meer risico om ongelukkig te zijn. De onderzoekers stelden vast dat de relatie tussen gepest worden tijdens de jeugdjaren en de huidige tevredenheid overeind blijft, zelfs als men rekening houdt met karaktereigenschappen van de persoon: ongeacht of ze bijvoorbeeld verlegen zijn of niet. Pesten is dus altijd nefast. "Ook uit ander onderzoek blijkt dat het liefdevol met elkaar omgaan, het vermijden van boosheid en zeker geweld ervoor zorgt dat kinderen later veel meer kans maken om zelf gelukkig te worden", aldus nog Annemans.