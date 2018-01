Studentes met Playmobil-therapie naar Gambia 31 januari 2018

Twee West-Vlaamse studentes, Ann-Sophie Devlieger (22) uit Boezinge en Steffi Bisschop (22) uit Kemmel, trekken maandag naar het Afrikaanse Gambia om er met Playmobilpopjes een therapeutisch project op te starten. Ook bij ons wordt de zogenaamde 'poppetjesmethode' gebruikt - patiënten kunnen er hun eigen situatie vanop een afstand bekijken. Kinderen kunnen dan weer gemakkelijker over hun gevoelens praten als ze vanuit de popjes kunnen praten. In Gambia zijn veel kinderen die therapie kunnen gebruiken, omdat ze in armoede leven, slachtoffer zijn van huiselijk geweld, uitgehuwelijkt worden, enz. "Maar daar hebben ze geen Playmobilpoppetjes, dus wij hebben er 55 ingezameld om met ons mee te nemen." Het duo zal 3,5 maand in Gambia verblijven. Hun ervaringen zullen ze gebruiken voor hun bachelorproef voor hun opleiding 'toegepaste psychologie' en 'orthopedagogie' aan de Kortrijkse hogeschool Vives. (JME)

