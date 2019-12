Exclusief voor abonnees Studententijd goed voor 3,6 extra kilo's 07 december 2019

Studenten komen tijdens hun studententijd gemiddeld 3,6 kilo bij. Bij mannen is dat zelfs 5,7 kilogram, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Professor Tom Deliens volgde 340 jongeren gedurende hun hele studententijd, duidelijk een 'kritische periode'. Bij ruim driekwart werd een hogere BMI vastgesteld, en bij bijna zeven op de tien nam het vetpercentage significant toe. Vooral in het eerste jaar van het kotleven stapelt het vet zich op. De onderzoeker wijt dat aan het 'plotse zelfstandige leven', waarin ze zelf aan het kokkerellen gaan, of net niet. Studenten stoppen veelal meer tijd in sociale activiteiten dan in gezonde voeding. Naast de pizza, pita's en frietjes doet ook de grotere hoeveelheid alcohol zeker geen goed. Het is volgens Deliens aan de universiteiten en hogescholen om een degelijk gezondheidsbeleid uit te werken, met goedkopere gezonde voeding.

