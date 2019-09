Exclusief voor abonnees Studentenflik noemt bedelaars "armoezaaiers" en jonge betogers "parasieten" 24 september 2019

De nieuwe Antwerpse campusagent, beter bekend als 'studentenflik', kwam gisteren bij de start van het academiejaar al meteen in opspraak. De 27-jarige Mats H. kan in verband gebracht worden met controversiële reacties op online artikels van deze krant. Over bedelaars zei Mats H. dat "ze beter hadden moeten studeren op school, de bende armoezaaiers". Hij vindt het beleid van N-VA niet streng genoeg voor agressieve bedelaars en noemt de linkse studenten van de KU Leuven die vorig jaar betoogden tegen het beleid van Theo Francken "parasieten die hun dwaas idealisme en schandalen financieren met ons belastinggeld". Ook verdedigde hij openlijk twee inspecteurs die veroordeeld werden omdat ze een tiener hadden mishandeld tijdens een arrestatie.

De Antwerpse politie onderzoekt of de uitspraken effectief van hun collega komen. "Als dat zo is, zullen we in gesprek met hem gaan. Zulke posts stroken niet met onze regels. Onze mensen moeten te allen tijde neutraal blijven. Maar voorlopig behouden we ons vertrouwen in een jonge, gemotiveerde collega die een prachtige uitdaging aangaat." (BSB)