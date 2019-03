Exclusief voor abonnees Studentendoop 27 maart 2019

00u00 0

Rechtbanken die belachelijke beslissingen nemen, dat zijn we intussen gewoon. Maar dat academici een jongeman schorsen die eind vorig jaar in het ziekenhuis belandde bij de doop van studentenvereniging Reuzegom, en zo zijn toekomst hypothekeren, gaat mijn verstand te boven. Het gaat hier om een jongen die weinig keuze had toen hij deelnam aan die weliswaar smerige doop. Ik weet waarover ik spreek, want ik heb het enkele decennia geleden zelf meegemaakt en heb er een trauma aan overgehouden. Iedereen weet dat je bij weigering uitgelachen en uitgesloten wordt door de anderen. Een student die in het ziekenhuis gelegen heeft, nog steeds psychologisch ondersteund moet worden en van wie een vriend gestorven is, verdient geen bijkomende straf. Ik wens de jongen goede moed en raad hem aan in beroep te gaan.

Roland Demol, Vlezenbeek

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen