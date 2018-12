Studentendoop Welkom in het weekend 08 december 2018

Een blokhut in Vorselaar, putje december, godbetert. Een jongeman die in coma raakt door koud water en te veel vissaus, een goedje dat stinkt als de pest en waar geen mens puur van zou mogen drinken. Gisteren is Sanda overleden. Men kan zich het hartzeer inbeelden van zijn ouders: een veelbelovend, enig kind dat ze 20 jaar met goede zorgen hebben omringd, om dan te horen dat hij urine over zich kreeg en in een koude put moest gaan zitten. Onder leeftijdsgenoten dan nog, die straks de 'fine fleur' van deze maatschappij willen worden: studenten. De Reuzegom-studentenclub is natuurlijk buiten categorie en staat los van de universiteit, maar het valt te denken dat dooprituelen nu weer ter discussie zullen staan, net zoals de andere excessen die onze uniefsteden weleens kleuren. Zuipen is voor sommigen comazuipen geworden, de wekelijkse avondjes uit eindigen bijwijlen in de Leuvense goot.

