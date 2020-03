Exclusief voor abonnees Studenten verpleegkunde dreigen diploma mis te lopen 24 maart 2020

Een deel van de studenten verpleegkunde die deze zomer zouden moeten afstuderen, dreigt geen diploma te krijgen als gevolg van de coronacrisis. Om een diploma te behalen, moeten de studenten verplicht hun stage volledig afwerken. Sommige studenten keerden terug van een buitenlandse stage, maar kunnen nu niet zomaar aan de slag in een ziekenhuis. Sommige studenten zitten thuis omdat een gezinslid ziek is geworden en voor anderen zijn de omstandigheden in het ziekenhuis niet veilig genoeg voor iemand in opleiding. De directeurs van alle Vlaamse hogescholen overleggen vandaag hoe ze het probleem kunnen oplossen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zou openstaan voor oplossingen. De Vlaamse regering zou mogelijk het wettelijk minimumaantal stage-uren kunnen verminderen, of vervangen door examens.

