Studenten Thomas More geven duurzame les in Gasthuisstraat 28 maart 2019

Studenten van de Lerarenopleiding van Thomas More palmden gisterennamiddag de Gasthuisstraat in Turnhout in. Op een originele manier sensibiliseerden ze voorbijgangers in de winkelstraat rond duurzame ontwikkelingsdoelen. Met een saptrapper werd niet-verkocht fruit uit de supermarkt tot smoothies verwerkt. Een eindje verderop stonden studenten met zelfbouwpakketjes om een eigen bijenkorf te bouwen. Daarmee vroegen ze aandacht voor de afnemende bijenpopulatie. "De sterk vernieuwde Lerarenopleiding van Thomas More in Turnhout zet heel erg in op actief wereldburgerschap", vertelt Hanne Blockx van Thomas More. "Met het vak 'Streetwise-worldwise' leren de studenten hoe ze met krachtige leeromgevingen hun (toekomstige) leerlingen tot actieve wereldburgers kunnen vormen."

