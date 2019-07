Exclusief voor abonnees Studenten Rechten (UGent) winnen het pleit in 'De Campus Cup' 05 juli 2019

De studenten Rechten van de UGent mogen zich sinds gisteren de slimste studenten van Vlaanderen noemen. Michiel, Hanne, Benjamin en Timon versloegen in de finale van 'De Campus Cup' hun UGent-collega's van Politieke Wetenschappen. Bij de achtste vraag (van de tien) was het spel al gespeeld. Bjarne van Politieke Wetenschappen gaf het verkeerde antwoord, waardoor het beslissende punt naar de toekomstige rechters of advocaten ging.

