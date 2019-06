Exclusief voor abonnees Studenten Modeacademie zien het groot 08 juni 2019

00u00 0

Gisteravond toonden de studenten van de Antwerpse Modeacademie hun creaties in de Waagnatie. Van een roze bom van een jurk met grote opstaande kraag, tot een kleedje dat zo uit Alice in Wonderland lijkt te komen, met hartjes en kusjes aan de ellenlange mouwen. Een mannelijk model toont dan weer gigantische broek met ruiten en een feloranje jas. Oversized: dat is het sleutelwoord op de catwalk. Erg draagbaar is het niet, leuk om naar te kijken wél. (AMK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis