Studenten Modeacademie klagen werkdruk aan na zelfdoding 27 april 2018

00u00 0

Studenten en oud-studenten van de Antwerpse Modeacademie klagen over de zware werkdruk in de opleiding. De toonaangevende modewebsite 'Business of Fashion' verzamelde de anonieme getuigenissen na de zelfdoding van een Zuid-Koreaanse derdejaarsstudent in maart.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN