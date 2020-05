Exclusief voor abonnees Studenten kunnen 'corona-overmacht' inroepen 28 mei 2020

Studenten zullen na hun tweede zit overmacht kunnen inroepen om hun studiepunten terug te krijgen. Het voorstel van N-VA, Open Vld en CD&V wordt vandaag besproken in de Onderwijscommissie en wordt ook gesteund door sp.a - die partij diende eerder een gelijkaardig voorstel in. Als een opleidingsonderdeel - een vak, practicum of stage - normaal tijdens de coronacrisis gedoceerd moest worden, kunnen studenten na hun tweede zit 'overmacht door corona' inroepen om de studiepunten voor dat vak niet kwijt te spelen. "Er moet natuurlijk een gegronde reden zijn om dat leerkrediet terug te krijgen. Het betekent ook niet dat een student automatisch geslaagd is voor dat vak: op het einde van de opleiding moet het vak nog steeds afgelegd worden", zegt Vlaams Parlementslid en initiatiefnemer Koen Daniëls (N-VA). (FME)

