Studenten krijgen 'MP Jan' niet kwaad

Studenten politicologie aan de UGent kregen gisteren een gastcollege van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Of beter: ze mochten hem vragen stellen, want 'MP Jan' wilde praten met de gewone man. Anders dan de oppositie in het parlement kregen ze hem daarbij niet kwaad. De studenten vlogen er meteen in, met vragen over de woonbonus. Jambon erkende dat geen enkele coalitiepartner in zijn verkiezingsprogramma voorstelde om die te schrappen. "Maar het was een noodzakelijke maatregel om de rekening te doen kloppen." Eentje die de Vlaamse administratie zelf op tafel had gelegd. Hij ging ook dieper in op de regeringsvorming. Jambon had gehoopt dat Vlaams Belang op één of andere manier zou meebesturen. "Als we ze dwingen om verantwoordelijkheid te dragen, zou een groot deel van hun kiespubliek inzien dat hun toverformules totaal onrealistisch zijn. We zouden echt niet plat op de grond zijn gegaan voor al hun eisen, maar we wilden hen wel in bad trekken. Nu maken we het hen heel makkelijk om bij de verkiezingen weer met onrealistische voorstellen te komen." (ARA)

