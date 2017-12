Studenten knutselen 'doe-het-zelfhuizen' in elkaar voor daklozen 00u00 0

Brusselse architectuurstudenten hebben mogelijk een oplossing gevonden voor zowel het daklozenprobleem als de immense leegstand in de hoofdstad. Samen met de Brusselse vzw 't Eilandje hebben ze het project 'Home for Less' uit de grond gestampt, waarmee ze 'doe-het-zelfhuizen' in elkaar knutselen, eenvoudig in en weer uit elkaar te steken. "Ze ontwierpen compacte woningen, volledig opgebouwd uit samengedrukt hout, met alle nodige faciliteiten om te slapen, zich te wassen en te eten. Bedoeling is om de kleine studio's in leegstaande panden te installeren", klinkt het. Daklozen mogen er drie jaar in wonen. Zodra de eigenaar zelf plannen heeft voor het pand, worden de mobiele huizen afgebroken en elders opnieuw opgebouwd. De bewoners die er onderdak vonden, verhuizen dan mee. De studenten gaan nu vier prototypes uittesten en er dan één van kiezen om in serie te bouwen. (DCFS)

