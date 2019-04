Exclusief voor abonnees Studenten journalistiek mogen uurtje langer slapen 06 april 2019

Vermoeide studenten in de schoolbanken? Dan laten we de lessen later starten, zegt de Limburgse PXL-hogeschool. Specifiek gaat het om de opleiding Journalistiek, die vanaf volgend academiejaar vanaf 9.30 uur begint in plaats van 8.30 uur. De hogeschool wil nagaan of dat tot betere studieresultaten leidt. "De lessen gaan later van start, maar het einduur blijft hetzelfde", zegt departementshoofd Veerle Schuyten. "Dat lukt doordat we de lessen compacter inroosteren, met bijvoorbeeld minder springuren." Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat meer traditionele lesuren nefast zijn voor het slaapritme van jongeren. (DSS)