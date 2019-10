Exclusief voor abonnees Studenten houden cantus zonder alcohol 16 oktober 2019

00u00 0

In de Leuvense fakbar Huis der Rechten houden studenten vanavond de eerste cantus zonder alcohol. Er zullen enkel Jupiler 0.0% en Hoegaarden Rosée 0.0% geschonken worden. Zo willen ze een positief signaal geven, na alle commotie rond beschonken amokmakers in de stad. "Wij willen tonen dat studenten ook verantwoordelijk met drank kunnen omgaan", zegt Vincent Van den Cruijce van de fakbar. "We hebben geen drank nodig om plezier te maken." De studenten konden op voorhand inschrijven en de 70 beschikbare plaatsen waren meteen bezet.