Studenten Geneeskunde willen weer huisarts worden 15 oktober 2019

Almaar meer studenten Geneeskunde kiezen voor een job als huisarts in plaats van zich te specialiseren, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse universiteiten. In Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen gaat het in totaal om 335 studenten die zopas aan hun eerste specialisatiejaar (master-na-master) huisarts begonnen. Dat is de grootste lichting ooit. Volgens Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde aan de UGent, kiezen jongeren eerder voor een goed evenwicht tussen werk en privé in plaats van hogere lonen. "Als huisarts kan je ook in een groepspraktijk terecht waar taken worden verdeeld." De stijgende interesse is goed nieuws om het tekort aan huisartsen in te dijken.