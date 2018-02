Studente verzon opsluiting en verkrachting 12 februari 2018

Een 19-jarige studente uit Luik die vorige maand getuigde dat ze enkele dagen opgesloten werd in een flat in Charleroi, waar ze ook door meerdere mannen verkracht zou zijn, heeft die feiten verzonnen. Tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter viel ze plots door de mand. Ze gaf toe dat ze na een avondje stappen in Brussel vrijwillig met twee mannen meeging naar Charleroi. De twee verdachten, die beiden wel al een stevig strafblad hebben, werden meteen vrijgelaten. Waarom de 19-jarige studente het verhaal verzon, is niet duidelijk. (RDK)