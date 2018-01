Studente ontvoerd en dagenlang verkracht na avondje uit in Brussel 00u00 0

Een 19-jarige vrouw uit Luik zou drie dagen lang zijn verkracht en misbruikt in een appartement in Charleroi. Het meisje zegt dat vijf mannen haar ontvoerden toen ze uit een Brusselse nachtclub kwam. Na drie dagen wist het slachtoffer haar smartphone te bemachtigen en kon ze via Google Maps bepalen waar ze was. Daarna verwittigde ze haar broer. Hij stapte naar de politie, die in de nacht van maandag op dinsdag ingreep. Twee mannen zitten vast voor verkrachting en vrijheidsberoving. Een van hen is de 26-jarige man die gedomicilieerd is in het bewuste appartement in Charleroi. Hij heeft een gerechtelijk dossier van zes pagina's. De tweede verdachte is een twintiger uit De Panne, die pas drie maanden geleden uit de gevangenis mocht. Hij werd in 2012 veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel voor diefstal met geweld, bedreigingen en misbruik van vertrouwen. De twee ontkennen de feiten en zeggen dat de 19-jarige uit vrije wil meeging en een relatie met een van hen heeft. (SRB)

HLN