studente die lijk campingmoord verborg, komt vrij 14 maart 2018

00u00 0

De 21-jarige vrouw die in december vorig jaar betrapt werd met een lijk in haar koffer, is vrijgelaten. Rechtenstudente Kelly D. en haar vriend Bruno C. vervoerden het lichaam van Mihaël P., die vermoord werd op camping Marva 3 in Oostende. Romuald V. was getuige van die moord en belde de Naamse Kelly D. na de feiten op. Maar aan de speurders verklaarde Romuald V. later dat de studente zelf had voorgesteld om "het probleem te komen oplossen", iets wat door V.'s vriendin bevestigd werd. Vorige week zwakte die vriendin echter haar verhaal af, waardoor Kelly D. vrij kon komen. Ze moet wel haar studies verderzetten en mag geen contact hebben met de andere verdachten. (SDVO)