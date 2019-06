Exclusief voor abonnees Studente (24) in Nicaragua mag cel na 9 maanden verlaten 12 juni 2019

In Nicaragua is Amaya Coppens (24) vrijgelaten. De Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde zat sinds september vorig jaar in een gevangenis in het Latijns-Amerikaanse land omdat ze samen met andere studenten deelgenomen had aan grootschalige protesten tegen de Nicaraguaanse president Daniel Ortega. Coppens eiste bij die protesten een hoofdrol op en riskeerde daarvoor 50 jaar cel. Samen met zeven andere gedetineerden ging ze op 27 februari nog in hongerstaking. In een communiqué legden ze toen uit dat ze gebruikt werden als "pionnen in de lopende onderhandelingen". Gewezen Europarlementslid Mark Demesmaeker was de eerste Belg die de jonge vrouw in januari ging opzoeken in de vrouwengevangenis. "Zo sluit je een dier nog niet op", zei hij daar toen over. Samen met de Belgische studente werden nog vijftig andere politiek gevangenen vrijgelaten. (FT)

