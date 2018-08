Studente (21) maakt buiklanding tijdens solovlucht 29 augustus 2018

00u00 0

Een 21-jarige studente-lijnpiloot heeft gisterochtend een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Deurne. Haar vliegtuig, een Piper Warrior, kwam te hard op de landingsbaan terecht, waardoor het ladingsgestel afbrak. Het toestel schoof op de buik van de baan en kwam in het gras tot stilstand. De pilote, die bij vliegschool BAFA wordt opgeleid tot lijnpiloot, bleef ongedeerd. Volgens de vliegschool voerde ze een solo-oefenvlucht uit met een focus op 'touch and go'. Dit zijn manoeuvres waarbij het vliegtuig kort de grond raakt en terug opstijgt. De pilote rook op een bepaald moment een brandgeur en vreesde dat er iets mis was met haar motor. Daarom vroeg zij om een noodlanding.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN