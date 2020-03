Exclusief voor abonnees Student zonder job 27 maart 2020

In deze hele crisis wordt er nooit iets gezegd over hoe het verder moet met de studenten die hun job tijdelijk kwijt zijn. Niet alle studenten die werken doen dat om een spaarcent te hebben. Ik ben zelfstandig student en sta er dus financieel alleen voor. Ik moet nog steeds elke maand mijn kot betalen en heb een eindwerk te financieren. Al die kosten lopen gewoon door en voor mensen als ik is er geen uitkering voorzien. Als student film-tv-video werk ik in de evenementen- en tv-sector. Alle jobs die ik zou doen, zijn afgelast. Ik zou in juni ook aan de slag gaan op het EK. Dat dit eveneens wegvalt, is financieel een enorme tegenslag. Er zijn wel extra studenten nodig in de supermarkten, maar die jobs zijn snel ingevuld.

Joy Valgaeren

