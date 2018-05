Student wint 27.665 euro dankzij 'buikgevoel' 14 mei 2018

00u00 0

De helft van de kijkers dacht dat hij de Mol was, tot de jongste deelnemer gisteravond plots de winnaar bleek. Student geneeskunde Lloyd Vermeulen (21) had 'mijnheer pastoor' al vrij snel in de mot. "Ik volgde mijn buikgevoel na enkele kleine dingetjes te zien die ik verdacht vond. Als kandidaat doe je af en toe opzichtige zaken zodat iedereen kan denken dat je de Mol bent. Als Mol doe je dit net zo onopgemerkt mogelijk. Ik heb het geluk gehad om dat al vroeg in te zien. Al snel had ik door dat je dit spel niet kan winnen als je in 'vakantie-mode' blijft. Vervolgens ben ik proef per proef beginnen te analyseren wie het zeker niet kon zijn, hoe ik als Mol te werk zou gaan en hoe je het beste kon saboteren. Zo kon ik na een paar dagen al een hoop medekandidaten van tafel vegen als potentiële Mol."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN