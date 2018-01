Student vervalst diploma uit schrik voor ouders 24 januari 2018

Een 25-jarige man uit Hasselt heeft zich voor de Brusselse strafrechter moeten verantwoorden voor schriftvervalsing. De jongeman studeerde vanaf 2011 communicatiemanagement aan de Brusselse Erasmushogeschool. Die richting lag hem echter niet want hij slaagde er niet in om zijn diploma te halen. Uiteindelijk zag hij bij medestudenten welke documenten ze kregen als ze afstudeerden en besloot hij deze - net als het diploma zelf - na te maken. Uit faalangst, aldus zijn advocaat. "Hij komt uit een prestatiegericht gezin en zag het al als een falen dat hij geen universiteit had kunnen doen. Dan ook nog eens buizen op de hogeschool was voor hem een stap te ver om te zeggen tegen zijn ouders."

