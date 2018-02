Student slaapt roes uit in veranda van wildvreemde 03 februari 2018

00u00 0

De examens zijn voorbij en dat hebben de bewoners van een huis in Kessel-Lo, bij Leuven, geweten. Donderdagochtend lag een onbekende jongeman te snurken in hun veranda. De politie werd erbij gehaald om de slaapkop te wekken. Het bleek een 21-jarige student uit Bierbeek te zijn die de avond voordien flink was doorgezakt. Hoe hij in de veranda - die niet op slot was - is terechtgekomen, wist hij niet. De jongeman dacht dat hij bij een vriend thuis was. Een patrouille zette de student thuis af, waar zijn doodongeruste moeder op hem zat te wachten. De vrouw had intussen al alle ziekenhuizen in de regio opgebeld. (ADPW)