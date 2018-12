Student in coma na doop: visolie gedronken én onderkoeld 07 december 2018

00u00 0

Een 20-jarige KU Leuven-student is in coma beland na een doop van studentenclub Reuzegom. Sanda D. werd woensdagavond onwel tijdens de doop, die doorging in een bos in Vosselaar. Hij moest veel visolie drinken en was ernstig onderkoeld - zijn lichaamstemperatuur bedroeg nog maar 28 graden. De twintiger belandde in coma nadat hij een hartstilstand had gekregen. Een wetsarts onderzoekt of die veroorzaakt is door de zoute visolie. "Zout is slecht voor het hart. Te veel kan leiden tot hartfalen, maar dan zou je al minstens 150 gram moeten binnenkrijgen." Ook twee andere aspirant-leden moesten naar het ziekenhuis. Het parket heeft vijf doopmeesters en organisatoren verhoord, maar nadien weer vrijgelaten. (SRB/ADPW/PLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN