Student geneeskunde sloeg alarm tijdens fatale doop Reuzegom: “Doopmeesters zijn er kapot van” STUDENTENCLUB GEBRUIKT AL JAREN VISSAUS VOOR ONTGROENING Inge Bosschaerts en Patrick Lefelon

11 december 2018

05u00 0 De Krant Studentenclub Reuzegom gebruikt al jaren vissaus bij haar dopen. Dat blijkt uit het onderzoek naar de dood van Sanda D. (20). Jarenlang verliep dat probleemloos, maar vorige week ging het helemaal fout. De doopmeesters zijn naar eigen zeggen "kapot van wat er gebeurd is".

"Wat is dit? Wat hebben wij in godsnaam gedaan?" De leden van studentenclub Reuzegom zitten er volgens mensen uit hun dichte omgeving volledig erdoor nadat de 20-jarige Sanda D. stierf na het drinken van vissaus. Een ritueel dat al jaren vaste prik was tijdens de studentendopen van Reuzegom.

