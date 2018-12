Student geneeskunde sloeg alarm tijdens doop 11 december 2018

Studentenclub Reuzegom gebruikte al jaren vissaus tijdens ontgroeningen. Vorige week had dat voor het eerst zware gevolgen, toen de 20-jarige Sanda D. te veel van het extreem zoute goedje binnenkreeg en stierf. Volgens onze bronnen was één van de aanwezige leden van Reuzegom een student geneeskunde. Hij zou degene geweest zijn die opmerkte dat de 'schacht' er slecht aan toe was. De doop werd daarop stilgelegd en D. is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Er loopt nu een onderzoek naar onvrijwillige doodslag tegen de organisatoren van de doop. Die werken goed mee en zijn naar verluidt "kapot van wat er gebeurd is". (IBO/PLA)