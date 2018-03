Student filmt minstens tien douchende kotgenoten 05 maart 2018

De Brugse student Chemie die twee weken geleden betrapt werd toen hij een studente wilde filmen in de douche in home Vermeylen in Gent, heeft minstens tien slachtoffers gemaakt. Op zijn pc werd bewijsmateriaal gevonden en op basis daarvan werden de andere slachtoffers door de politie geïdentificeerd en gecontacteerd. De masterstudent filmde met zijn gsm vanuit het douchehokje naast zijn slachtoffers en maakte gebruik van openingen boven en onder de afscheiding. Home Konvent, het overkoepelend orgaan van alle universitaire homeraden, overweegt om de douches aan te passen zodat zoiets niet meer kan gebeuren.

