Student filmt douchend meisje 22 februari 2018

Een student aan de UGent is maandag betrapt toen hij met zijn gsm een medestudente wilde filmen terwijl ze aan het douchen was. Het slachtoffer diende een klacht in, waarop het parket een onderzoek opende. De student was cantor bij de studentenvereniging van Home Vermeylen, een studentenhuis met zo'n 450 bewoners. Toen de feiten bekend raakten, werd hij meteen uit het bestuur gezet. Hij riskeert ook een sanctie van de UGent zelf, aangezien hij voor de tuchtcommissie moet verschijnen. Daar zal hij gehoord worden. "Dat kan leiden tot een terechtwijzing, maar evengoed tot een definitieve verwijdering van de unief", aldus Tine Dezeure van de UGent. (OSG)