Student die kat uit raam gooit, geeft zich aan bij politie 17 november 2018

Een student die een kat enkele meters naar beneden gooide vanuit een studentenresidentie in Kortrijk, heeft zichzelf gisteren bij de politie gemeld. Een filmpje waarop te zien was hoe Bavo C. uit Gits het diertje uit het raam gooit, werd gretig gedeeld op sociale media. Misnoegde dierenvrienden riepen gisteren op om de dader zélf van het dak van het gebouw te gooien. Ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageerde scherp. "We hebben de straffen voor zulke idioten gelukkig net verhoogd. Boontje, loontje", tweette hij. C., die niet meer actief is op Facebook, riskeert 18 maanden cel en 16.000 euro boete. De rector van de Kortrijkse unief Kulak zal C. niet schorsen. "We maken er geen heksenjacht van." De kat raakte niet zwaargewond. (LPS)

