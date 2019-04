Exclusief voor abonnees Student (19) zwaargewond tijdens après-ski 15 april 2019

Een 19-jarige student is zaterdag in het Franse skioord Risoul ernstig gewond geraakt toen hij in een après-skibar zwaar ten val kwam. De jongeman vierde in 'La Grotte du Yeti' samen met zijn Antwerpse studentenverenigingTechnica het einde van een week skiën.

