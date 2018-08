Strycova wordt stevige test 31 augustus 2018

00u00 0

Explosief geval, die Barbora Strycova (WTA 22), vandaag de tegenstandster van Elise Mertens (WTA 15) in de derde ronde. Op haar 32ste heeft de Tsjechische echter het licht gezien. "Ik probeer meer van alles te genieten", zei Strycova. "Ik logeer hier bijvoorbeeld dicht bij Central Park en het is zalig om daar wat rust te vinden." Ondanks het feit dat ze nooit tegen elkaar uitkwamen en er een leeftijdsverschil van tien jaar is, kende het voormalige nummer zestien van de wereld Mertens goed. "Ik heb al eens dubbel tegen haar gespeeld en daar kan je wel wat uithalen", zei Strycova. "Ik probeer altijd geduldig te zijn in mijn opbouw, en een iets ander spel te brengen. Met wat trucjes. We zullen wel zien. Elise is een goede speelster, ze heeft een geweldig seizoen en staat de bal goed te raken." Daar is coach Dieter Kindlmann het niet helemaal mee eens. "Ik hoop dat Elise wat losser en vrijer kan spelen", zei hij. "Ze zal haar niveau moeten opkrikken, anders wordt het moeilijk." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN