Exclusief voor abonnees Strycova nu tegen Williams 10 juli 2019

00u00 0

Het sprookje van veterane Barbora Strycova (WTA 54), mogelijk bezig aan haar laatste Wimbledon, blijft duren. Na haar ontsnapping tegen Elise Mertens kwam ze gisteren van een 4-1-achterstand terug om met 7-6, 6-1 van Johanna Konta (WTA 18) te winnen. "Ik kan dit niet geloven", lachte Strycova die in haar eerste halve finale op een grandslamtoernooi tegen Serena Williams (WTA 10) uitkomt. De 37-jarige Amerikaanse had het in haar kwartfinale niet onder de markt (6-4, 4-6, 6-3) met haar landgenote Alison Riske (WTA 55).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport

sportevenement