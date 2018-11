Struiken snoeien kan Europees erfgoed al beschermen tegen natuurrampen 27 november 2018

00u00 0

Europees cultureel erfgoed moet beter beschermd worden tegen klimaatrampen en extreme weersomstandigheden. Tot die conclusie zijn academici en experten gekomen op het 'European Forum for Disaster Reduction' in Rome. Stormweer, aardbevingen en bosbranden maken ons erfgoed kwetsbaar, waardoor het voortbestaan voor toekomstige generaties in het gedrang komt, klinkt het. Zo zetten hevige onweders begin deze maand nog Venetië blank. Toch kunnen kleine ingrepen al een verschil maken, klinkt het. Door bijvoorbeeld struiken of bomen rondom historische gebouwen weg te halen, wordt vermeden dat een brand zich snel verspreidt. En in de kastelen in de Franse Loirevallei worden wandtapijten en schilderijen in kwetsbare ruimtes best verplaatst naar een veiligere plek, voor het geval de regio overstroomt, luidt het. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN