Stropers doden ruim 1.000 neushoorns in Zuid-Afrika 26 januari 2018

In Zuid-Afrika hebben wildstropers vorig jaar meer dan 1.000 neushoorns gedood. Het aantal illegaal gedode dieren daalde in vergelijking met het jaar voordien lichtjes van 1.054 naar 1.028. Vooral in het Krugerpark is de tol hoog: daar werden 505 dieren gedood. "Het is duidelijk dat we succes boeken in de strijd tegen het stropen van neushoorns, maar we weten dat de strijd nog lang niet is gewonnen", verklaarde de bevoegde minister. "Het aantal nationaal gearresteerde wildstropers en smokkelaars daalde van 680 naar 518. In het Krugerpark werden 220 wapens in beslag genomen." In Afrika leven nog 20.000 à 25.000 neushoorns in het wild, de meeste in Zuid-Afrika.