Stroomverbruik daalt dankzij zuiniger toestellen

Ondanks de economie die op volle toeren draait en de toevloed aan elektrische apparaten in huis, daalt het stroomverbruik in België. Vorig jaar werd er 86,3 miljoen megawattuur doorgejaagd, tegenover 86,4 miljoen in 2016. De industriële grootverbruikers, die rechtstreeks op het hoogspanningsnet aangesloten zijn, verbruikten nochtans méér, maar die toename wordt gecompenseerd door de gezinnen en kmo's. Zijn we dan met z'n allen energiebewuster geworden? Nee, menen experts, die de daling vooral toeschrijven aan het feit dat veel moderne apparaten - van tv's tot ledlampen - zuiniger zijn dan hun 'voorgangers'.