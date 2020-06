Exclusief voor abonnees Stroomverbruik blijft lager dan normaal 13 juni 2020

00u00 0

Het stroomverbruik in ons land zit nog steeds niet op het niveau van vorig jaar dezelfde tijd. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Er is wel sprake van een lichte stijging in vergelijking met de vorige weken, maar het verbruik ligt nog steeds 10% onder het normale niveau van begin juni. Dat komt wellicht omdat de economische activiteit in deze coronacrisis nog steeds lager ligt dan normaal. Ook de stroomprijs blijft erg laag, al liggen de prijzen iets hoger dan de historisch lage niveaus van april en mei. De gemiddelde elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt bedraagt in juni voorlopig 22 euro/MWh.