Striplegende Stan Lee (95) overleden 13 november 2018

De Amerikaanse stripauteur Stan Lee, die voor Marvel Comics een hele reeks wereldberoemde personages creëerde, is gisteren overleden op 95-jarige leeftijd. Lee was de geestelijke vader van onder anderen Spider-Man, de X-Men en de Hulk. De strips van Marvel, waarvan Stan Lee zowel hoofdredacteur, uitgever als voorzitter was, werden de afgelopen tien jaar vrijwel allemaal verfilmd en brachten in totaal 20 miljard dollar op.