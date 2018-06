Strijken in stijl 23 juni 2018

Het is pas toen we deze hoezen zagen dat we tot het besef kwamen hoe eenvoudig het is om een vervelende klus als strijken aangenamer te maken. Brabantia trok de natuur in en kwam terug met deze drie fraaie dessins. De hoezen herbergen ook een stukje onzichtbare hightech, want de stoom wordt weerkaatst zodat je plank, was en voeten droog blijven als je met een stoomstrijkijzer aan de slag gaat. Richtprijs: vanaf 10,95 euro.

