Exclusief voor abonnees Strijd tegen kanker verloren, maar Kenric (5) leeft voort in gigantische graffiti 01 april 2019

00u00 0

Voorbijgangers kijken verrast op en auto's vertragen spontaan als ze deze muurschildering in Sint-Truiden passeren. De graffiti van zo'n 6 meter hoog toont de 5-jarige Kenric Enckels. Hij overleed in februari aan kanker en zijn ouders kregen de tekening als verrassing van de organisatie 'Fighters against Cancer'. Met Kenric als superheld, omringd door blauwe vlindertjes - want daar hield hij van. De kunstenaars hopen zo het verdriet van de ouders te verlichten. "Hartverwarmend", zegt papa Serge. "Het besef dat Kenric nog in zoveel harten leeft, sterkt ons. En geloof me, we kunnen het gebruiken." (DSS)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen