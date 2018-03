Strijd tegen fraude met kinderbijslag levert miljoen extra op 26 maart 2018

De strijd tegen fraude met kinderbijslag heeft vorig jaar 3,7 miljoen opgeleverd, terwijl in 2016 nog maar 2,7 miljoen euro teruggevorderd werd. Ook het aantal fraudedossiers steeg van 711 tot 944. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (VB) opvroeg bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). De terugvorderingen zijn het vaakst het gevolg van 'het afleggen van een valse verklaring met betrekking tot de gezinssamenstelling' en 'het feit dat één of meer gezinsleden niet meer in ons land verblijven'.