Striani krijgt ongelijk in klacht Belgenregel 06 november 2018

De rechtbank van koophandel in Brussel heeft de klacht van Daniel Striani tegen de Belgische voetbalbond over de 'Belgenregel' verworpen. De spelersmakelaar vocht aan dat Belgische profclubs minstens zes Belgen of in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad hebben moeten staan, wat zou indruisen tegen het vrij verkeer voor werknemers en de vrije concurrentie. "De rechter heeft geoordeeld dat het niet bewezen is dat Striani schade ondervindt door de regel en wees de klacht daarom af", aldus raadsman Martin Hissel, die samen met Louis Dupont de zaak-Striani gepleit had. De advocaten gaan wel in beroep. Wellicht komt de zaak begin volgend jaar in het Brusselse Hof van Beroep voor. (BF)