Strengere straffen voor verspreiding wraakporno

Slachtoffers van wraakporno -mensen van wie tegen hun zin seksueel expliciete beelden online gezet of verspreid worden - kunnen vanaf vandaag terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De wettelijke bevoegdheid van het Instituut wordt uitgebreid, zodat het slachtoffers kan ondersteunen. Ook het strafwetboek wordt aangepast en bepaalt dat er strengere straffen voor de daders komen: tot 15.000 euro boete plus een celstraf. "Wij zijn daar tevreden met onze nieuwe bevoegdheid", zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. Ze wijst er wel op dat de bevoegdheden van het Instituut de laatste jaren steeds meer zijn uitgebreid, maar dat de middelen niet in dezelfde mate omhoog zijn gegaan. "We hopen nu dat de volgende regering oog zal hebben voor die nood."

